Japanische Firma fördert Nichtraucher mit zusätzlichen Urlaubstagen

Quelle: www.globallookpress.com Japanische Firma fördert Nichtraucher mit sechs zusätzlichen Urlaubstagen (Symbolbild)

Das japanische Marketing-Unternehmen Piala Inc. mit Sitz in Tokio gewährt seinen nichtrauchenden Mitarbeitern sechs zusätzliche Urlaubstage. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Nichtraucher brauchen keine Zigarettenpausen, die jeweils bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen können. Außerdem hofft die Firma, auf diese Art und Weise ihren Mitarbeitern das Rauchen abzugewöhnen.