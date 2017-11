Gavin Williamson neuer Verteidigungsminister Großbritanniens

Die britische Premierministerin Theresa May hat Gavin Williamson zum neuen Verteidigungsminister berufen. Das teilte der Regierungssitz Downing Street am Donnerstag mit.

Sein Vorgänger Michael Fallon war am Mittwoch nach Vorwürfen sexueller Belästigung einer Journalistin zurückgetreten. Der 41 Jahre alte Williamson war zuletzt als "Chief Whip" (Einpeitscher) in der Fraktion tätig. Die Whips sind dafür zuständig, für Fraktionsdisziplin bei wichtigen Abstimmungen zu sorgen. Williamson gilt ansonsten als weitgehend unbeschriebenes Blatt in der konservativen Partei. (dpa)

Mehr lesen - Fake-Entlassung: Prankster "kündigt" Theresa May im Namen von Boris Johnson [VIDEO]