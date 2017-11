Explosion erschüttert Kohlekraftwerk in Indien – mindestens 26 Tote

Nach der Explosion in einem indischen Kohlekraftwerk ist die Zahl der Todesopfer auf 26 gestiegen. Zehn Menschen seien in der Nacht ihren schweren Brandverletzungen erlegen, teilten die örtlichen Behörden am Donnerstag mit.