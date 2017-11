Venezuela bringt 100.000-Bolivar-Scheine in Umlauf

Quelle: Reuters Venezuela bringt 100.000-Bolival-Scheine in Umlauf

Im Kampf gegen die höchste Inflationsrate der Welt will Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro nun erstmals Geldscheine im Nennwert von 100.000 Bolivar drucken lassen. Er stellte am Mittwoch (Ortszeit) am Rande einer Kabinettssitzung eine riesige Kopie der neuen Note vor.