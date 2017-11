Erde verschluckt See samt Fischen: Russische Experten machen dafür Karsthöhlen verantwortlich

Im russischen Gebiet Wladimir ist ein See samt seinen Bewohnern buchstäblich in die Erde versickert. Experten erklärten das Phänomen damit, dass sich unter der Erdoberfläche eine Karsthöhle gebildet hatte. Der verschwundene See Sakanzy war etwa 140 Meter groß und 20 Meter tief. Eines Tages sahen die Einheimischen an seiner Stelle nur eine große matschige Grube.