Russische Skiläufer versäumen Olympische Spiele 2018 wegen Dopings

Quelle: Sputnik

Die russischen Skiläufer Alexander Legkow und Jewgeni Below sind wegen Dopings lebenslang gesperrt worden. Sie versäumen somit die Olympischen Winterspiele 2018 in dem südkoreanischen Pyeongchang. Das Internationale Olympische Komitee hat auch beschlossen, ihre Ergebnisse beim Olympia 2014 in Sotschi für nichtig zu erklären. Die Sperre gilt allerdings nicht für die regulären Wettbewerbe des Internationalen Ski-Verbandes (FIS).