Kinogast will Bier mit Pfefferspray öffnen - 200 Menschen fliehen

Quelle: www.globallookpress.com Kinogast will Bier mit Pfefferspray öffnen - 200 Menschen fliehen (Symbolbild)

Ein Kinoabend in Osnabrück ist wegen eines durstigen Gastes in eine massenhafte Flucht umgeschlagen. Der Vorfall ereignete sich noch am Montagabend, als der Besucher mit seinem Pfefferspray eine Bierflasche öffnen wollte. Der 29-Jährige beschädigte dabei die Kartusche woraufhin Gas austrat.