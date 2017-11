Pakistanische Fluglinie vergisst zwei Särge am New Yorker Flughafen

Quelle: www.globallookpress.com

Die Fluggesellschaft Pakistan International Airlines (PIA) hat am Mittwoch eine Ermittlung eingeleitet, nachdem zwei Särge mit menschlichen Überresten, die in die pakistanische Stadt Lahor transportiert werden sollten, am New Yorker Flughafen JFK zurückgelassen wurden.