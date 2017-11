Bulgarische Wissenschaftler verlangen mehr Geld vom Staat

Hunderte Wissenschaftler haben in Bulgarien für höhere Gehälter und mehr Geld für Forschung demonstriert. Mit einem Marsch in der Hauptstadt Sofia forderten sie am Mittwoch die Regierung auf, mehr als die im Haushaltsentwurf 2018 vorgesehenen 0,18 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Wissenschaft und Forschung bereitzustellen. Dies sei weit unter dem EU-Schnitt, kritisierten die Demonstranten.