Terror auf Spielplatz in Kamerun: Mädchen sprengt sich und weitere fünf Kinder in die Luft

Quelle: www.globallookpress.com Terror auf Spielplatz in Kamerun: Mädchen sprengt sich und weitere fünf Kinder (Symbolbild)

Eine minderjährige Terroristin hat in Kamerun fünf Kinder mit in den Tod gerissen. Zwei weitere Kleine wurden durch die Explosion verletzt. Das Attentat ereignete sich am Dienstagabend im Dorf Zamga im Norden des Landes an der Grenze zu Nigeria. Die Kinder spielten gerade auf der Straße, als sich zu ihnen ein Mädchen gesellte und die Bombe zündete.