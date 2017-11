Leichen von Lehrer und Schüler in Berufsschule in Moskau entdeckt

Quelle: Sputnik Leichen von Lehrer und Schüler in Fachschule in Moskau entdeckt

In einer Bildungseinrichtung in Moskau sind die Leichen eines Lehrers und eines Schülers gefunden worden. "In einem Klassenzimmer wurden zwei Leichen mit Kennzeichen eines gewaltsamen Todes entdeckt, und zwar mit mehreren Stich- und Schnittwunden in der Halsgegend", hieß es im offiziellen Pressebericht des russischen Ermittlungskomitees.