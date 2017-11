Amtsgericht startet Insolvenzverfahren für Air Berlin

Quelle: www.globallookpress.com Amtsgericht startet Insolvenzverfahren für Air Berlin

Für die Fluggesellschaft Air Berlin ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg habe dabei am Mittwoch Eigenverwaltung angeordnet, teilte das Unternehmen am selben Tag in London mit. Formal handelt es sich um drei Insolvenzverfahren - für die Aktiengesellschaft Air Berlin PLC, für die Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG und für die Air Berlin Technik GmbH.