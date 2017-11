Alkohol oder Cannabis? Beides: US-Firma will Getränke mit Marihuana herstellen

In den USA will man Getränke mit Cannabis herstellen. Die Firma Constellation Brands, die der Vertragshändler der Biermarke Corona auf dem US-amerikanischen Markt ist, kauft 9,9 Prozent der Anteile am kanadischen Marihuana-Hersteller Canopy Growth.