Polizisten in Tunesien mit Messer angegriffen – Täter in Gewahrsam

Ein mutmaßlicher Islamist hat zwei Polizisten in der tunesischen Hauptstadt Tunis angegriffen und verletzt. Einer der Polizisten sei bei dem Angriff in der Nähe des Parlaments und des berühmten Bardo-Museums schwer verletzt worden, teilte das tunesische Innenministerium am Mittwoch mit.