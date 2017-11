Nach Rio-Skandal: IOC stellt Rechte des brasilianischen Olympischen Komitees wieder her

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat nach dem Verdacht um einen Stimmenkauf bei der Olympia-Vergabe an Rio de Janeiro die Suspendierung des Nationalen Olympischen Komitees Brasiliens teilweise wieder aufgehoben. Das teilte das IOC-Exekutivkomitee nach einer Telefonkonferenz am Dienstag in Lausanne mit.