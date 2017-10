Sohn des ukrainischen Innenministers festgenommen – Verdacht auf Bestechungsfall

In der Ukraine hat das Antikorruptionsbüro den Sohn des mächtigen Innenministers Arsen Awakow festgenommen. Dies wurde der Internetseite Ukrajinska Prawda am Dienstag aus mehreren Quellen bestätigt. Das Antikorruptionsbüro in Kiew sprach nur von einer "Privatperson". Awakows Sohn vertrat nach Medienberichten in einem Gerichtsprozess eine Firma, die 2015 Rucksäcke zu einem überhöhten Preis an die Nationalgarde geliefert haben soll.