Diebischer Stripper: Chinesische Polizei nimmt Mann fest, der sich vor jedem Einbruch auszog

In der chinesischen Stadt Dongguan in der Provinz Guangdong ist ein Dieb festgenommen worden, der sich vor jedem seiner Beutezüge ausgezogen hatte. Der Täter wurde mehrfach von Überwachungskameras an verschiedenen Orten erwischt.