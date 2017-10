Ehepaar überlebt Las-Vegas-Massaker und stirbt zwei Wochen später beim Autounfall

Als der 52-jährige Dennis Carver seine 53-jährige Ehefrau Lorraine Carver beim Kugelhagel in Las Vegas mit dem eigenen Körper beschützt und den blutigen Schauplatz mit ihr zusammen unbeschadet verlassen hatte, schien das Schlimmste schon vorbei zu sein. Doch das harte Schicksal wollte es anders, so dass die beiden US-Amerikaner nur zwei Wochen später bei einem Verkehrsunfall umkamen.

Das Unglück soll sich bereits am 16. Oktober ereignet haben, wie die Zeitung New York Post berichtet. Demnach seien die Ehegatten in ihrem Wagen weniger als einen Kilometer entfernt von ihrem Haus gegen ein Metalltor geprallt. Das Auto sei blitzschnell in Flammen aufgegangen, und die beiden hätten sich nicht mehr retten können.

