Abbas-Behörde übernimmt von Hamas Finanzkontrolle im Gaza-Grenzgebiet

Quelle: Reuters

Im Zuge der innerpalästinensischen Versöhnung hat am Dienstag die Übergabe der Verantwortung an den Grenzübergängen des Gazastreifens begonnen. Als ersten Schritt übernahmen Vertreter der Bank of Palestine an den Übergängen Rafah zu Ägypten und Kerem Schalom nach Israel die finanzielle Zuständigkeit von der im Gazastreifen herrschenden Hamas.