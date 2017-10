Vulkan Sinabung in Indonesien spuckt erneut Asche (Archivbild)

Mit einer riesigen Aschewolke hat der Vulkan Sinabung den Himmel über der indonesischen Insel Sumatra teilweise verdunkelt. Rauch und Asche stiegen während eines Ausbruchs am Montag viele hundert Meter hoch in die Luft. Berichte über Verletzte gab es nicht.

Der Vulkan war etwa 400 Jahre lang nicht aktiv. Doch seit mehreren Jahren gab es immer wieder Eruptionen des 2.460 Meter hohen Bergs. Anfang 2014 kamen nach mehreren starken Ausbrüchen 16 Menschen ums Leben.

Indonesien liegt auf dem so genannten Pazifischen Feuerring. In diesem Bereich ist die vulkanische Aktivität besonders hoch. In dem Inselstaat befinden sich ungefähr 130 aktive Vulkane. (dpa)

