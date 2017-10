Russische Armee liefert UN-Hilfe nach Ostghuta bei Damaskus

Quelle: Reuters Russische Armee liefert UN-Hilfe nach Ostghuta bei Damaskus (Archivbild)

Russische Armeeangehörige haben am Dienstag 365 Tonnen humanitärer Hilfsgüter der Vereinten Nationen und der Rothalbmond-Bewegung in die Deeskalationszone in Ostghuta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus befördert. Die Region wird zurzeit nicht von der Regierung kontrolliert. Dort agieren mehrere bewaffnete oppositionelle Gruppierungen, die sich allerdings dem Waffenstillstand angeschlossen haben.