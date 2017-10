Kuba wirbt rund zwei Milliarden Dollar an Auslandsinvestitionen ein

Trotz des US-Handelsembargos hat Kuba im laufenden Jahr rund zwei Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen erhalten. "Das beweist, dass trotz der Versuche der US-Regierung, die Blockade zu verstärken und Kuba zu isolieren, unser Land ein wachsendes Interesse als Investitionsziel erweckt", erklärte Außenhandelsminister Rodrigo Malmierca am Montag zum Auftakt der Internationalen Messe in Havanna.