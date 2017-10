Filmproduzenten-Verband schließt Harvey Weinstein wegen Sexskandals für immer aus

Der Film-Produzent Harvey Weinstein wird für immer aus dem renommierten US-Verband Producers Guild of America (PGA) ausgeschlossen. Dies gab die über 8.000 Mitglieder starke Produzenten-Vereinigung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles bekannt. Dieser bisher einmalige lebenslängliche Ausschluss eines Mitglieds sei die Folge der zahlreichen schweren Missbrauchsvorwürfe gegen Weinstein von Dutzenden Frauen, heißt es in der Mitteilung.