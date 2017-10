Frankreichs Präsident Macron unterzeichnet neues Anti-Terror-Gesetz

Quelle: Reuters

Vor dem Auslaufen des terrorbedingten Ausnahmezustands hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron das zuvor vom Parlament verschärfte Sicherheitsgesetz unterzeichnet. "Die terroristische Bedrohung bleibt groß", sagte Innenminister Gérard Collomb am Montag in Paris. In dem Gesetz werden bestimmte Regelungen des Ausnahmezustands in abgeschwächter Form in den regulären Rechtsbestand übernommen.