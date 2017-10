Tourist lässt Aufladegerät fürs Kunstherz zu Hause liegen und bleibt nur dank Panne am Leben

Seine Vergesslichkeit hat ein herzkranker 65-Jähriger fast mit dem Leben bezahlt: Der Mann trat von Wien aus eine Busreise nach Serbien an und vergaß die Ersatz-Akkus sowie das Ladegerät für sein Kunstherz zu Hause. Es hätte so nur noch wenige Stunden geschlagen. Seine Tochter konnte gemeinsam mit der Polizei noch rechtzeitig eine Lösung finden und eine Übergabe auf einem Parkplatz in Ungarn arrangieren, wie die Beamten in Wien am Montag mitteilten.