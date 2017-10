Siebte Runde der Syrien-Gespräche in Astana gestartet – Schicksal der Gefangenen im Mittelpunkt

Die syrische Opposition hat die Befreiung von Gefangenen als zentrales Thema der Gespräche in Kasachstan mit der Regierungsdelegation bezeichnet. Vorrang müssten Beratungen über das Schicksal der Gefangenen und über andauernde Verstöße gegen eine Waffenruhe in sogenannten Sicherheitszonen in Syrien haben, sagte Jehia al-Aridi von der Oppositionsdelegation der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Astana.