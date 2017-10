Warenvergiftung nachgewiesen: Haftstrafe für Lidl-Erpresser in Nordrhein-Westfalen

Wegen Erpressung des Lebensmittel-Discounters Lidl hat das Dortmunder Landgericht zwei Männer zu je zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Die beiden 45 und 46-Jährigen hatten laut Urteil vom Montag in verschiedenen Filialen in Dortmund, Wuppertal und dem Rheinland mit Pflanzenschutzmittel vergiftete Lebensmittel in die Regale gestellt.