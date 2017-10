120.000 tschechische Haushalte nach Sturm ohne Strom

Nach dem heftigen Sturm vom Sonntag liefen die Aufräumarbeiten in Tschechien am Montag auf Hochtouren. Mehr als 120.000 Haushalte waren am Morgen noch ohne Strom und sollten im Laufe des Tages wieder ans Netz angeschlossen werden, wie die Energieversorger mitteilten.