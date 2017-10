Papst ruft Europa zu Einheit und Dialog auf

Papst Franziskus hat Europa zu Erneuerung, Einheit und Dialog aufgerufen. Zugleich warnte er vor populistischen Bewegungen in vielen Ländern. "Die Europäische Union wird ihrer Friedensverpflichtung in dem Maße treu sein, wie sie die Hoffnung nicht verliert und sich erneuern kann, um den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger nachzukommen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag bei einer Veranstaltung zur Zukunft Europas im Vatikan.