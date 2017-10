Iran will am Atomdeal festhalten, aber nicht um jeden Preis

Quelle: Reuters

Iran will am Atomabkommen von 2015 festhalten, dies aber nicht um jeden Preis tun. Sollten die USA weiter Druck ausüben, habe der Iran auch andere Optionen, warnte der iranische Atomchef Ali Akbar Salehi am Sonntag. Zum Beispiel könnten iranische Wissenschaftler innerhalbvon vier Tagen das Uran von 4 auf 20 Prozent anreichern.