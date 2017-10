Frau nimmt Taxi für Banküberfall – Kind fährt mit

Quelle: Reuters Frau nimmt Taxi für Banküberfall – Kind fährt mit (Symbolbild)

Am Samstag hat sich in New York ein bizarrer Banküberfall ereignet. Eine Frau betrat eine Chase-Bankfiliale auf Long Island und zeigte an der Kasse einen Zettel, in dem sie den Mitarbeiter aufforderte, das ganze Bargeld ihr zu übergeben. Der Kassierer musste gehorchen. Daraufhin verließ die Verbrecherin das Geldhaus und stieg in ein auf sie wartendes Taxi.