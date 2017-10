Uhren sind zurückgestellt: Es gilt wieder Winterzeit

Pünktlich um 3.00 Uhr sind am Sonntag die Uhren um eine Stunde zurückgestellt worden. Damit gilt in Deutschland die normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - die sogenannte Winterzeit. Viele Menschen können in dieser Nacht also einfach eine Stunde länger im Bett bleiben.