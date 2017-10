Peruaner erwacht bei eigenem Begräbnis und stirbt gleich wieder

Quelle: www.globallookpress.com Peruaner erwacht bei eigenem Begräbnis und stirbt gleich wieder (Symbolbild)

Bei einer Totenfeier in Peru ist der Verstorbene plötzlich erwacht. Der Vorfall ereignete sich am 25. Oktober in der Stadt Tingo María. Die Angehörigen des 24-jährigen Mannes bemerkten beim Begräbnis, dass der Totgeglaubte noch atmete. Watson Franklin Mandujano Doroteo wurde sofort aus dem Sarg herausgeholt und ins Krankenhaus eingeliefert. Trotzt des Wiederbelebungsversuches sollte der Peruaner nun endgültig sterben.