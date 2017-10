Paris: Nachtfotos des Eiffelturms können strafbar machen

Quelle: www.globallookpress.com Gerade noch legal - der Eiffelturm zur blauen Stunde.

Die Verbreitung von Aufnahmen des Eiffelturms in der Nacht kann gesetzwidrig sein. Nach Angeben der britischen Zeitung The Sun bräuchte man für das Fotografieren des Pariser Wahrzeichens in der Nacht eine Genehmigung, weil die Ausleuchtung der berühmten Sehenswürdigkeit nach Einschätzung durch deren Verwaltungsgesellschaft Société d’Exploitation de la Tour Eiffel ein Kunstwerk darstelle. Folglich wird sie vom europäischen Urheberrechtsgesetz geschützt.