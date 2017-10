Russland hebt nach zwei Jahren Import-Verbot für türkische Tomaten auf

Nach fast zwei Jahren erlaubt Russland vom 1. November an wieder den Import türkischer Tomaten. Das geht aus einer Verordnung der Regierung in Moskau hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.