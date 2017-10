Nach Welle von Rammangriffen in Europa: Wien rüstet Straßen für mehr Sicherheit um

Quelle: www.globallookpress.com Nach Rammangriffen-Welle in Europa: Wien rüstet Straßen für mehr Sicherheit um

Wien setzt nach mehreren Terroranschlägen mit Fahrzeugen in Europa auf erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Österreichs Hauptstadt werde an drei viel frequentierten Standorten nicht versenkbare Poller installieren, teilten die die Polizei und die Stadt am Freitag mit.