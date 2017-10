Erste Straßenbahn mit Wasserstoff-Antrieb fährt in China

© Twitter Erste Straßenbahn mit Wasserstoff-Antrieb in China in Betrieb genommen

Eine in China hergestellte Straßenbahn mit einem Wasserstoff-Antrieb ist am Donnerstag in der Stadt Tangshan, in der nordchinesischen Provinz Hebei, in Betrieb genommen worden. Das ist die erste kommerzielle wasserstoffbetriebene Straßenbahn der Welt. Sie wurde von der Firma China Railway Rolling Corporation (CRRC) hergestellt. Die Straßenbahn erzeugt keine Schadstoffe, die einzige Emission ist Wasser.