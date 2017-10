Blutiger Verkehrsunfall mit zwei Zombies schockiert New Jersey [FOTOS]

© Facebook / Krysten Noelle Negrotto Blutiger Verkehrsunfall mit zwei Zombies schockiert New Jersey

Ein US-amerikanisches Ehepaar hat mit seiner Vorbereitung auf Halloween die ganze Stadt New Jersey in Angst und Schrecken versetzt. Kevin und Kristen Negrotto haben eine offenbar allzu realistisch wirkende Dekoration für das Fest entworfen. Sie platzierten im Hof vor dem Haus ihr Auto, übersät mit Blutflecken. Darauf lag ein vermeintlicher Zombie. Und den so genannten Tatort haben sie auch noch stilecht mit einem gelben Band umwickelt.