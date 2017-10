Putin gibt bei Übungen Befehl zum Abschuss von vier Interkontinentalraketen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstagabend an Nuklearraketentests teilgenommen, teilte der Pressesprecher des Staatsoberhauptes, Dmitri Peskow, mit. "Es wurde das Zusammenwirken zwischen den Strategischen Raketentruppen, den Atom-U-Booten der Nord- und Pazifikflotte sowie den Langstrecken-Luftstreitkräften der Russischen Föderation getestet", sagte er. Putin habe dabei persönlich den Feuerbefehl für vier ballistische Raketen gegeben, so Peskow.