Falsche Anklage wegen Terrorismus: Kanada zahlt über 30 Millionen US-Dollar an drei Betroffene

Die Regierung von Kanada hat eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 31.3 Million US-Dollar an drei Männer ausgezahlt, die fälschlich beschuldigt wurden, Verbindungen zum Terrorismus zu haben, und in einem syrischen Gefängnis gefoltert wurden. Der Gesamtbetrag wurde zwischen Abdullah Almalki, Ahmad El Maati und Muayyed Nureddin aufgeteilt.