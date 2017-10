Belgische Polizei fasst mutmaßliche Menschenschmuggler

Quelle: Reuters Belgische Polizei fasst mutmaßliche Menschenschmuggler (Archivbild)

In Belgien sind acht mutmaßliche Menschenschmuggler festgenommen worden. Sie sollen zu einer Verbrecherorganisation gehören, die mehr als 1.000 Menschen aus Syrien und Afghanistan meist über Osteuropa in Richtung Großbritannien geschleust haben soll. In präparierten Transportern seien die Menschen unter lebensgefährlichen Bedingungen hinter doppelten Türen oder Böden untergebracht worden, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.