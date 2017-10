Papst Franziskus telefoniert erstmals ins Weltall

Papst Franziskus hat seinen guten Draht nach oben bewiesen und erstmals ins Weltall telefoniert. Der Pontifex sprach am Donnerstag per Video-Schalte mit den Astronauten der Internationalen Raumstation ISS. Bei dem rund 25 Minuten langen Gespräch trieben das Katholiken-Oberhaupt auch philosophische Fragen um.

"Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Welchen Platz hat der Mensch im Universum?", fragte der 80-jährige Argentinier die sechs Raumfahrer, die 400 Kilometer von der Erde entfernt schwebten. Zudem wollte der Papst wissen, was die Astronauten zu ihrem Beruf gebracht habe und was sie im All wertschätzten.

"Es ist die größte Freude, Gottes Schöpfung aus seiner Perspektive zu sehen", sagte der Kommandant Randolph Bresnik. Niemand könne von der Schönheit der Erde unberührt bleiben.

Franziskus' Vorgänger Benedikt XVI. war der erste Papst, der mit dem Weltall telefonierte. Im Jahr 2011 plauderte der damalige deutsche Papst mit Astronauten unter anderem über die Schwerelosigkeit und über Umweltprobleme des Planeten. (dpa)

