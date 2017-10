Explosion von Feuerwerksfabrik in Indonesien - 47 Tote

Die Zahl der Toten durch die Explosion einer Feuerwerksfabrik in Indonesien ist auf mindestens 47 gestiegen. Das sagte der Polizeichef der Hauptstadt Jakarta, Idham Aziz, am Donnerstag. 35 weitere Menschen seien verletzt worden, hatte der Sender Metro TV unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet.

Die Explosion ereignete sich in Tangerang in der Nähe von Jakarta. Das Dach der Fabrik wurde abgesprengt, wie die Polizei mitteilte. Bei den Opfern handelt es sich demnach um Mitarbeiter der Fabrik in Tangerang nahe der Hauptstadt Jakarta. Die Explosion löste einen Brand aus, das Fabrikgebäude wurde zerstört, wie Metro TV meldete. (dpa)