Malaysischer Schamane kocht sich lebendig bei Ritual der Seelenreinigung [VIDEO]

Quelle: Reuters

Ein Geistheiler ist an einem Herzanfall und Brandwunden in einem Daoistischen Tempel bei einer Ritualhandlung in Malaysia verstorben. Der 68-jährige Lim Ba, der sich selbst einen Schamane nannte, kam bei einem Ritual in einem Kessel mit dem kochenden Wasser ums Leben, teilte britische on-line Zeitung Mirror mit.