Razzien in drei Bundesländern – sechs Menschen verhaftet

Quelle: www.globallookpress.com Razzien in drei Bundesländern – sechs Menschen verhaftet

Das Landeskriminalamt (LKA) und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei haben am frühen Donnerstagmorgen ein Gewerbeobjekt und mehrere Wohnungen in Erfurt, Berlin und Sachsen durchsucht. Dabei wurden sechs Männer im Alter zwischen 29 und 39 Jahren festgenommen, wie das LKA in Thüringen mitteilte. Die Männer seien zuvor mit Haftbefehlen gesucht worden.