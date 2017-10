Schwedischer Bankenkonzern Nordea plant Entlassung von mindestens 6.000 Mitarbeitern

Der nordeuropäische Bankenkonzern Nordea will mindestens 6.000 Jobs streichen. Das kündigte der Chef des Instituts, Casper von Koskull, am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen an. Das Unternehmen wolle die Kosten senken und die Effizienz erhöhen, um konkurrenzfähiger zu sein, hieß es zur Begründung. Rund 2.000 der betroffenen Mitarbeiter arbeiten im Beratungsgeschäft der Bank.