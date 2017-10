Istanbul: Peter Steudtner aus Untersuchungshaft entlassen

Quelle: www.globallookpress.com Istanbul: Peter Steudtners aus Untersuchungshaft freigelassen

Nach mehr als drei Monaten werden der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft in der Türkei entlassen. "Der Ausreise steht nichts mehr im Wege", sagte der Anwalt der beiden, Murat Boduroglu, nach der Gerichtsentscheidung in der Nacht zu Donnerstag in Istanbul.