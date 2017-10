China züchtet Reissorte, die in Salzwasser gedeiht und 200 Millionen Menschen ernähren kann

Chinesischen Wissenschaftlern ist es gelungen, eine Reissorte zu züchten, die in salzigem Wasser wachsen kann. Im Frühling wurden mehr als 200 Reisarten im Forschungs- und Entwicklungszentrum für Salz- und Alkalitoleranten Reis in Qingdao, einer Küstenstadt in der ostchinesischen Provinz Shandong, gesät. Danach wurde Wasser aus dem Gelben Meer gepumpt, verdünnt und in die Reisfelder geleitet.