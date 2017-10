Sprung ins kalte Wasser: 245 Draufgänger versuchen neuen Brückensprung-Rekord aufzustellen [FOTO]

Quelle: Reuters

Wenn alle Deine Freunde von einer Brücke springen, springst Du auch mit? Das ist eine Frage, die eine Gruppe von 245 abenteuerlustigen Rope Jumpern im Chor beantworten könnte. Am 22. Oktober haben die Wagemutigen sich in Brasilien ein Seil an Hüften und Beine gebunden - entschlossen, einen Weltrekord aufzustellen, indem sie alle gleichzeitig von einer Brücke den Sprung in die Tiefe probten.