Albert Einsteins Glücksrezept für 1,5 Millionen Dollar versteigert

Quelle: Reuters

Das Auktionshaus "Winner’s Auctions&Exhibitions" hat am Dienstag in Jerusalem ein Glücksrezept von Albert Einstein versteigert. Der Zettel, den der Physiker einem Kurier anstatt des Trinkgeldes in einem Hotel in Tokio gegeben hatte, kam für 1,56 Millionen US-Dollar unter den Hammer. Das Mindestgebot belief sich auf 2.000 US-Dollar. Der Name des Käufers wurde nicht bekanntgegeben.